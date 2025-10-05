Icon Menü
Donauwörths Starclub feiert erfolgreiche Wiedereröffnung mit Konzert

Donauwörth

Donauwörths Starclub ist wieder auf: Premiere geglückt

Tom Höpfner und Stefano Messina feiern zusammen mit der One Night Band und den Gästen die Wiedereröffnung des Starclubs in Donauwörth.
Von Wolfgang Widemann
    • |
    • |
    • |
    Wilde Mischung: Die One Night Band spielte erstmals im Starclub in Donauwörth.
    Wilde Mischung: Die One Night Band spielte erstmals im Starclub in Donauwörth. Foto: Wolfgang Widemann

    Seit dem Wochenende wird in den beiden unteren Etagen des früheren Kaufhauses Britzelmeir in Donauwörth wieder abgerockt, getanzt und gefeiert. Über zehn Jahre war dort Doubles Starclub beheimatet, nun erfolgte unter leicht verändertem Namen die Wiedereröffung. Der Starclub Donauwörth erlebte mit einem Konzert der One Night Band eine doppelte Premiere. Bei den neuen Betreibern Tom Höpfner und Stefano Messina war die Vorfreude, aber auch die Anspannung groß.

