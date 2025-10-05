Donauwörths Starclub ist wieder auf: Premiere geglückt

Seit dem Wochenende wird in den beiden unteren Etagen des früheren Kaufhauses Britzelmeir in Donauwörth wieder abgerockt, getanzt und gefeiert. Über zehn Jahre war dort Doubles Starclub beheimatet, nun erfolgte unter leicht verändertem Namen die Wiedereröffung. Der Starclub Donauwörth erlebte mit einem Konzert der One Night Band eine doppelte Premiere. Bei den neuen Betreibern Tom Höpfner und Stefano Messina war die Vorfreude, aber auch die Anspannung groß.

