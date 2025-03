Kunstfreunde Donauwörth: „Auf gut Glück - Neue Bilderwelten“

Die Besucherinnen und Besucher drängen sich in das offene Treppenhaus des Färbertörls in Donauwörth. Sie alle möchten der Eröffnung der diesjährigen Frühjahrsausstellung der Donauwörther Kunstfreunde lauschen. André Seidel, Vorsitzender des Vereins begrüßt die Gäste bei der Ausstellung der Künstlerin Dorothee von Mirbach-Kirchhoff und übergibt das Wort dann an Oberbürgermeister Jürgen Sorré. Auch er richtet ein herzliches Grußwort an die zahlreichen Interessierten. Er spricht mit Begeisterung von dem belebenden Faktor, den der Verein für die Kunstszene in Donauwörth darstellt. „Es braucht Begeisterte, die dafür brennen“, so Sorré und bedankt sich bei den Kunstfreunden für ihr ständiges Engagement.

