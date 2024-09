Zehn Jahre Doubles Starclub: Wo Emotionen wichtiger als Geld sind

An den Wänden ist kaum ein Platz frei: Dutzende von Fotos mit Musikern hängen dort, ebenso Konzertplakate und kuriose Dinge wie der hintere Teil eines alten Cadillacs, der als Ablage dient. Wer den Doubles Starclub in Donauwörth erstmals betritt, braucht eine Weile, um all die Eindrücke zu verarbeiten, die sich einem bieten. Vorbei an einer Bar und einer Reihe von Tischen geht es geradeaus in ein komplett mit Leopardenmuster-Stoff verkleidetes Zimmer, in dessen Mitte ein Billardtisch steht. Rechts führt eine Treppe hinab in den eigentlichen Mittelpunkt des in der Region einzigartigen Lokals, denn im Kellergeschoss spielt bei Katharina und Michael Wanke im wahrsten Sinne des Wortes die Musik. Seit zehn Jahren findet dort ein Konzert nach dem anderen statt. Wohl über 700 waren es seit 2014. Am Samstag, 14. September, wird das Zehnjährige standesgemäß gefeiert: Mit der Band Flat Pix geht es nach der Sommerpause in die neue Saison „beim Double“.

Wolfgang Widemann