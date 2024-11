Junge Leute klettern auf Bus und reißen Schild weg

Drei junge Leute im Alter zwischen 17 und 20 Jahren haben in der Nacht auf Samstag in Donauwörth randaliert und sich damit Strafanzeigen eingehandelt. Wie die Polizei mitteilt, ging gegen 3.10 Uhr ein Anruf ein, wonach mehrere Personen auf das Dach eines Busses gestiegen seien und dort umherliefen. Zudem hätten sie ein Verkehrszeihen aus der Verankerung gerissen.

Eine Streifenbesatzung traf wenig später das Trio, das nicht aus dem Landkreis Donau-Ries stammt, in der Nähe des Busses an. Die Burschen waren sichtlich alkoholisiert. Das herausgerissene Schild hatten sie kurz zuvor an eine Hausmauer angelehnt. Einer der Männer hatte sich offenbar durch einen Sturz vom Bus leicht am Knöchel verletzt.

Die Verdächtigen erwartet nun allesamt eine Anzeige wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung. (AZ)