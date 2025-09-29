„Drei Kilometer Sicherheit gebaut“: Radweg zwischen Wolferstadt und Ortsteil Steinbühl offiziell eröffnet

Die idyllische Landschaft mit grünen Wäldern, Hügeln und Auen zwischen Donau, Wörnitz und dem Rieskrater machen den Landkreis Donau-Ries zu einer attraktiven Fahrradregion. Doch der Blick auf das vorhandene Radwegenetz zeigt, dass das Angebot noch nicht durchgehend ist. So ist das erste fertiggestellte Teilstück des geplanten Radwegs zwischen Wolferstadt und Wemding, das von Wolferstadt bis zum Ortsteil Steinbühl führt, ein Meilenstein.

Das Landratsamt und die Gemeinde Wolferstadt hatten zur Einweihung des ersten Teilstücks eingeladen und viele Persönlichkeiten aus Politik und Verwaltung bis hin zum Landtag waren der Einladung gefolgt. So fanden sich unter den Ehrengästen neben dem Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler, die stellvertretende Landrätin Claudia Marb, der erste Bürgermeister von Wemding, Dr. Martin Drexler, sein Stellvertreter Johann Roßkopf, Niklas Blachnik als Vertreter der Regierung von Schwaben und weitere Kreistagsmitglieder sowie die Radverkehrsbeauftragte des Landkreises, Bianca Kratzsch und der Gemeinderat aus Wolferstadt.

Vorarbeiten für Radweg bei Wolferstadt dauerten mehrere Jahre

Nach ersten Überlegungen im Jahr 2018 nahm das Thema ab dem Jahr 2020 Fahrt auf. Die Vorarbeiten, Planungen und Genehmigungen dauerten bis ins Jahr 2025, ehe es im Juni dieses Jahres zum Baubeginn kam. In guter Zusammenarbeit mit allen am Bau beteiligten konnte dann in nur zweieinhalbmonatiger Bauzeit der erste Bauabschnitt fertig gestellt werden.

Landrat Stefan Rößle betonte, dass diese Maßnahme die Definition als „fahrradfreundlicher Landkreis“ unterstreiche und meinte in Bezug auf die lange Vorbereitungszeit kurz und trocken: „Tempo Deutschland“. Der Geh- und Radweg beginnt im Ortsbereich Wolferstadt. Dort schließt er an den künftigen Geh- und Radweg an, der im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt im Jahr 2026 bis zur Einmündung der Straße in Richtung Hagau gebaut wird. Von dort führt er entlang der Kreisstraße DON 2 bis zum Ortsteil Steinbühl. Der fertiggestellte Weg ist 2,4 Kilometer lang und hat eine Breite von zweieinhalb Metern. Er verläuft nahezu geländegleich und ist mit einem Sicherheitsstreifen von 1,75 Meter von der Fahrbahn getrennt.

Radweg bei Wolferstadt kostete 1,1 Millionen Euro

An den Gesamtbaukosten von 1,1 Millionen Euro beteiligte sich der Landkreis mit der Übernahme der gesamten Planungskosten. Die restlichen Kosten muss die Gemeinde Wolferstadt tragen. Dank des Bundesförderungsprogrammes „Stadt und Land“ erhält die Gemeinde einen Zuschuss von 75 Prozent. Landrat Rößle stellte fest: „Es ist erfreulich, dass man für eine Million Euro auch noch etwas hinbekommt“ und Bürgermeister Philipp Schlapak betonte: „Wir haben hier drei Kilometer Sicherheit gebaut“. Durch die Freigabe dieses ersten Teilabschnittes wird in Zukunft die Verkehrssicherheit aber auch die Attraktivität für den Radverkehr erhöht. Ziel ist es, den zweiten Bauabschnitt nach Wemding in naher Zukunft zu verwirklichen um eine weitere Lücke im Radwegenetz des Landkreises schließen zu können.