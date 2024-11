Bekiffter Autofahrer mit flottem Tempo auf der B 2 unterwegs

Mit seiner recht flotten Fahrweise fiel ein 33-Jähriger in der Nacht zum Sonntag der Polizei Donauwörth auf. Wie die Beamten mitteilen, war der Mann am Steuer seines Autos gegen 22.50 Uhr zügig auf der Bundesstraße 2 von Donauwörth in Fahrtrichtung Augsburg unterwegs. Eine Streife stoppte den Fahrer schließlich in Mertingen. Im Laufe der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Der junge Mann räumte auf Nachfrage den Konsum eines Joints ein. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf THC. Auf Vorhalt gab der Pkw-Lenker den Konsum von Cannabis zu. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. (AZ)

