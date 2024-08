Radfahrer stürzt in Druisheim und stirbt

Bei einer Tour durch den südlichen Donau-Ries-Kreis ist am vorigen Freitag ein Radfahrer gestorben. Nach Angaben der Polizei war der 58-Jährige, der aus dem Landkreis Dillingen stammte, nachmittags auf der Trowinstraße in Druisheim unterwegs. Zeugen beobachteten, wie der Mann zunächst taumelte und dann stürzte.

Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. In dieser starb der 58-Jährige am Montag. Für den Tod des Mannes seien gesundheitliche Gründe ausschlaggebend gewesen, so die Polizei. (wwi)