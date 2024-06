Rekord-Flut in Druisheim setzt Siedlung unter Wasser

In Druisheim sorgt am Sonntag eine regelrechte Flutwelle für überschwemmte Wohnhäuser. Ursache dafür ist wohl ein Dammbruch bei Nordendorf.

Bis Sonntagnachmittag sah es im Mertinger Ortsteil Druisheim so aus, als ob das Schlimmste verhindert werden könne. Doch dann kam um etwa 16.30 Uhr eine regelrechte Flutwelle und überschwemmte unter anderem eine ganze Wohnsiedlung.

Das Flüsschen Schmutter hat sich am Wochenende in einen reißenden Strom verwandelt. Wegen der Flutgefahr wurden am Samstagabend rund 20 Anwesen in Druisheim evakuiert. So auch die Siedlung am südöstlichen Ortsrand. Die sieben Häuser dort sind eigentlich durch einen Deich und eine Mauer gegen Hochwasser geschützt. Die Bauwerke hielten die Wassermassen erst einmal ab.

Auf den Feldern bei Druisheim bildet sich ein großer See

Aber am Sonntagnachmittag sei die Flut plötzlich von Nordendorf her über die Felder gekommen, schildert Feuerwehr-Kommandant Florian Völk. Ursache dafür sei wohl ein Dammbruch im Nachbarort im Kreis Augsburg gewesen. Am Ortsausgang von Druisheim in Richtung Nordendorf wurde die etwas höher gelegene Straße daraufhin quasi zu einem Staudamm, denn die Durchlässe reichten bei Weitem nicht aus, damit die Fluten unter der Fahrbahn hindurch abfließen konnten. Die Folge: Es bildete sich auf den Feldern ein großer See.

In einen reißenden Fluss hat sich die Schmutter nicht nur in Druisheim verwandelt. Foto: Wolfgang Widemann

Als dieser einen gewissen Pegel erreichte, ergoss sich das Wasser über den Deich in die Siedlung. Der Bereich lief wie eine Badewanne voll. Mindestens fünf der sieben Wohnhäuser, so schätzt Völk, sind davon betroffen. Die Keller seien komplett voll mit Wasser, zum Teil stehe dieses auch im Erdgeschoss. Mit Kies und Sandsäcken versuchten die rund Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Druisheim und Mertingen zunächst noch das Wasser abzuhalten, doch dies sei nicht gelungen. Man habe nichts mehr tun können, um die Häuser zu schützen, erklärt Völk sichtlich aufgewühlt.

Auch das Feuerwehrhaus in Druisheim ist überflutet

Ebenfalls überflutet sind in Druisheim einige Gebäude im Wörleweg, darunter das örtliche Feuerwehrhaus. An ein derartiges Hochwasser könnten sich selbst betagte Druisheimer nicht erinnern, berichtet der Kommandant. Der bisherige Rekord-Pegel habe bei 2,35 Metern gelegen, am Sonntag sind es 2,60 Meter. Die Fluten der Schmutter gelten nicht mehr als 100-jährliches Hochwasser (HQ 100), sondern bereits als HQ extrem.