Dieb stiehlt E-Bike aus einer Tiefgarage in Bayerdilling

Ein bislang unbekannter Täter hat aus einer Tiefgarage in Bayerdilling ein E-Bike, ein Herrenrad und eine Akku-Flex gestohlen. Nach Angaben der Polizei hebelte der Dieb zwischen dem 23. Mai, 12 Uhr, und dem 25. Juli, 8 Uhr, die Holztüre zur Tiefgarage des Mehrfamilienhauses in der Rainer Straße in Bayerdilling auf und verschaffte sich so Zutritt. Die Polizei sucht Hinweise zum Täter, Telefon 09090-7007-0. (AZ)

