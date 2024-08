E-Scooter ohne Versicherung: Anzeige gegen 22-Jährigen

Die Verkehrspolizei hat am Sonntag in Donauwörth wieder einen E-Roller Fahrer erwischt, der keine Zulassung für sein Zweirad vorweisen konnte. Die Beamten stoppten den Mann in der Augsburger Straße, weil er mit seinem E-Scooter unerlaubterweise auf den Gehweg fuhr.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 22-Jährige weder eine Kennzeichenplakette noch eine erforderliche Haftpflichtversicherung für das Gefährt hatte. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und nahm eine Strafanzeige gegen den Fahrer auf. (AZ)