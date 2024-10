Unbekannter stiehlt E-Scooter in Donauwörth

Ein Unbekannter hat am Dienstag in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße einen Elektro-Tretroller (E-Scooter) gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, geschah dies in der Zeit zwischen 8 und 17 Uhr. Bei der Beute handelt es sich um einen schwarzen Roller der Marke Xiaomi.

Der Täter durchtrennte das Schloss, mit welchem der 16-jährige Besitzer das Zweirad am Stromkasten gesichert hatte. Als der Jugendliche nach der Arbeit zum Abstellplatz zurückkam, war der Roller weg. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Telefon: 0906/706670. (AZ)