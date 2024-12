Mann mit E-Scooter ohne Versicherung unterwegs

Ein Mann ist am Freitag in Riedlingen mit einem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs gewesen. Gegen 14.30 Uhr wurde der 50-Jährige mit seinem Fahrzeug im Bereich des Bahnwegs in Riedlingen von einer Streife der Polizei Donauwörth kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Elektro-Scooter nicht über die erforderliche Pflichtversicherung verfügte. Deshalb durfte der Mann nicht weiterfahren. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)

