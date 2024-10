E-Scooter-Fahrer ohne Plakette und unter Drogeneinfluss erwischt

Doppelt strafbar gemacht hat sich der Fahrer eines Elektro-Tretrollers (E-Scooter), den die Polizei am Sonntagvormittag um 10.47 Uhr in Donauwörth stoppte. Der 28-Jährige fiel den Beamten in der Zirgesheimer Straße auf, weil sich keine gültige Kennzeichenplakette an dem Zweirad befand. Im Rahmen der folgenden Kontrolle zeigte der 28-Jährige zudem drogentypische Auffälligkeiten.

Ein Test reagierte positiv auf Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme auf der Dienststelle. Eine Strafanzeige wegen der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss sowie wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ist die Folge. (AZ)