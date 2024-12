Auto kommt bei Unfall von B25 ab und überschlägt sich

Einen spektakulären Unfall hat ein Autofahrer am Donnerstagabend auf der B25 bei Ebermergen gebaut. Der 30-Jährige kam von der Straße ab und landete nach möglicherweise mehrmaligem Überschlag auf einem Acker. Auf der B25 kommt es deshalb zu Behinderungen.

Autofahrer gerät hinter Ebermergen außer Kontrolle

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann mit seinem Kleinwagen um etwa 19.15 Uhr von Harburg her in Richtung Donauwörth unterwegs. Kurz nach Ebermergen geriet der Pkw auf regennasser Straße offenbar außer Kontrolle. Das Auto schoss nach rechts über eine mehrere Meter hohe Böschung hinab, querte im spitzen Winkel einen asphaltierten Wirtschaftsweg, überschlug sich dabei und blieb rund 65 Meter nach dem Abkommen von der B25 auf einem Feld auf den Rädern stehen. An dem Pkw wurde das Dach von vorne her stark eingedrückt. Der Fahrer konnte das Auto noch selbstständig verlassen, hatte aber schwere Verletzungen erlitten und brach neben dem Auto zusammen.

Ersthelfer waren rasch zur Stelle. Wenige Meter weiter wurden Zuckerrüben gerade auf Lastwagen verladen. An die Unfallstelle eilten Polizei, Notärztin, Rettungsdienst sowie die Freiwilligen Feuerwehren Ebermergen und Wörnitzstein. Letztere trugen den Verletzten über die Böschung zum Rettungswagen, leuchteten den Unglücksort aus und regelten den Verkehr. Die B25 war zeitweise gesperrt. An dem Pkw entstand Totalschaden.