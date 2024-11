Wie ein junger Chorleiter den Männergesangsverein in Oberndorf neu belebt

Fast jeder Platz in der alten Weinstube im Oberndorfer Gasthaus Krone ist belegt, als die Mitglieder des Männergesangsvereins Liederkranz Oberndorf-Eggelstetten mit dem Einsingen beginnen. Alle singen tatkräftig mit, während Chorleiter Christoph Stiglmeir am Klavier sitzt. Der 26-Jährige hat im September die Leitung übernommen. An diesem Mittwochabend probt er mit rund 20 Männern, die sich über den Neuzugang freuen. Der erste Vorsitzende, Christian Hornung, hatte lange nach einem neuen Chorleiter suchen müssen und ist letztlich mit Stiglmeir in einem jungen Musiker fündig geworden.

