Betrug bei Kauf von Wandschlauchbox bei Ebay

In einem klassischen sogenannten „Dreiecksbetrug“, in den unfreiwillig ein Wemdinger verwickelt ist, ermittelt die Polizei. Der Mann erwarb Anfang Juni 2024 bei Ebay eine Wandschlauchbox für rund 150 Euro von einem privaten Verkäufer. Der Wemdinger bezahlte die Kaufsumme vorab und bekam auch ordnungsgemäß die „bestellte“ Ware geliefert. In der Folge erhielt er jedoch Mahnungen und Inkassoschreiben von einem großen Onlineversand in Höhe von mehr als 250 Euro.

Es stellte sich heraus: Der Unbekannte, der als Verkäufer der Box auftrat, hatte bei dem Unternehmen diesen Artikel auf Rechnung und im Namen des Wemdingers bestellt und zu diesem liefern lassen. Die ursprünglich bezahlte Kaufsumme von 150 Euro blieb jedoch beim Tatverdächtigen, nach dem nun die Polizeiinspektion Donauwörth sucht. (AZ)