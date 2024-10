Unfall an Ampel: Seniorin in Wemding leicht verletzt

An der Kreuzung von Mangoldstraße und Johannesgraben in Wemding hat sich am Montag ein Unfall ereignet. Verursacherin war der Polizei zufolge eine Autofahrerin, die gegen 18 Uhr an der roten Ampel stand. Als diese auf Grün umschaltete, nahm die 28-Jährige den Fuß von der Bremse. Der Wagen rollte los und prallte auf den noch stehenden Pkw, in dem ein Rentner-Ehepaar saß.

An dessen Auto wurde die Heckstoßstange beschädigt. Zudem klagte die Beifahrerin, 74, nach der Kollision über Nackenschmerzen. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin vorsorglich zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. (AZ)