Elfriede Roßkopf ist Chefin und Seele der Donauwörther Bäckerei

Es ist der 1. August 1958, als sich Elfriede Roßkopf zum ersten Mal ihre Schürze in der Donauwörther Bäckerei der Familie Roßkopf umbindet. Nur zwei Tage zuvor war ihr 14. Geburtstag und zugleich auch ihr letzter Schultag. Nun beginnt sie ihre Lehre. „Das war eine vollkommen andere Welt,“ erinnert sich die heutige Chefin der Bäckerei in der Berger Allee. Raus aus dem Klassenzimmer, rein ins Berufsleben - und das als ganz junges Mädchen. Doch das Leben hatte auch sonst so einige Überraschungen für sie parat, auf die die jetzt frisch gebackene 80-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion zurückblickt ...

