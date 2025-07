Emotionaler Abschied: Pfarrer Wolfgang Rauch verlässt die Pfarreiengemeinschaft Marxheim-Daiting

Fast neun Jahre lang hatte sich Pfarrer Wolfgang Rauch engagiert um die Pfarreiengemeinschaft Marxheim-Daiting gekümmert - nun bereiteten ihm die Mitglieder einen bewegenden Abschied im Festgottesdienst anlässlich des Patroziniums der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Marxheim. Aufgrund seiner gesundheitlichen Situation hatte Rauch die Leitung der PG schweren Herzens bereits Ende Mai nach monatelanger Pause aufgegeben. Der Abschied war von einer spürbaren Emotionalität geprägt – voller Dankbarkeit, Wertschätzung und herzlicher Wünsche für die Zukunft, die alle Anwesenden tief berührten.

Eine Vielzahl von Gläubigen aus den Gemeinden Daiting, Gansheim, Lechsend, Marxheim und Übersfeld, darunter über 40 Ministranten, hauptamtliche Mitarbeitende der PG, Vertreter der drei politischen Gemeinden, kirchliche Gremien, Ehrenamtliche sowie Ehrengäste – die zu Beginn der Messe von Pfarradministrator Pater Vinson begrüßt wurden – versammelten sich in der komplett gefüllten Kirche, um gemeinsam Abschied zu nehmen. Musikalisch begleitet wurde die Feier von einem großen Projektchor, bestehend aus den Chören der Pfarreiengemeinschaft: dem Kirchenchor Gansheim, Cantiamo Lechsend, Fisfamos Blossenau und der Kirchenband Daiting. Der Kinderchor der PG Marxheim-Daiting unter Leitung von Gemeindereferent Manfred Höchenberger bereicherte die Festmesse zudem mit zwei Liedern.

Pfarrer Rauch hatte ein Ohr für alle Belange

In den Fürbitten, vorgetragen von verschiedenen Gruppen aus der PG, wurde die Dankbarkeit für die langjährige Arbeit von Pfarrer Rauch deutlich. Der Pastoralrat hob die konstruktive Zusammenarbeit und Rauchs offenes Ohr für alle Belange hervor. Das Pfarrbüro würdigte seine ruhige, verständnisvolle Art und seine Geduld. Ein Vertreter der Pfarrgemeinden dankte ihm für die Begleitung in Glaubens- und Lebensfragen, für Unterstützung bei besonderen Anlässen sowie in schweren Zeiten.

Icon Vergrößern Pfarrer Wolfgang Rauch beim Abschiedsgottesdienst im Kreis der Ministranten. Foto: Rupert Heckel Icon Schließen Schließen Pfarrer Wolfgang Rauch beim Abschiedsgottesdienst im Kreis der Ministranten. Foto: Rupert Heckel

Die Ministranten lobten seine Freude, Glaube und Sport miteinander zu verbinden und die gemeinsamen Erlebnisse bei Freizeitaktivitäten. Pastoralreferent im Ruhestand, Alois Widmann, dankte für die kreative Bewältigung der vielfältigen Aufgaben in der Stiftung Sankt Johannes, den Seniorenkreisen und Vereinen. Das Team der Kindertagesstätte St. Peter und Paul Marxheim würdigte sein Engagement für Kinder und Familien. Die Bürgermeister der Gemeinden Marxheim, Daiting und Tagmersheim betonten die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Kirche und Politik.

Kathrin Mittl lobt die außergewöhnliche Arbeit des scheidenden Geistlichen

In ihrer Dankesrede am Ende des Gottesdienstes würdigte Pastoralratsvorsitzende Kathrin Mittl mit bewegenden Worten die außergewöhnliche Arbeit von Pfarrer Rauch, der die fünf Gemeinden seit 2016 mit viel Herzblut zusammengeführt hat. Sie erinnerte daran, wie es ihm gelungen sei, die Traditionen der einzelnen Gemeinden zu bewahren und gleichzeitig neue Wege zu gehen sowie die Gemeinschaft zu stärken. Besonders hob sie seine offene, menschliche Art hervor, mit der er auf die Bedürfnisse der Gläubigen und Gremien einging.

Rudi Stöckl sprach im Namen der fünf Kirchenverwaltungen mit herzlichen Worten seinen Dank aus. Er hob die vielfältigen Herausforderungen durch die administrativen Aufgaben des Pfarrers hervor und würdigte besonders Pfarrer Rauchs engagierte Unterstützung bei den Renovierungen der drei Kirchen. Nach dem Gottesdienst, der von langanhaltendem Applaus begleitet wurde, fand am Rathausplatz ein herzlicher Stehempfang statt. Bei strahlendem Sommerwetter nutzten viele Gläubige die Gelegenheit, persönlich von Pfarrer Rauch Abschied zu nehmen. Dieser Abschied war mehr als nur ein Dank für seine wertvolle Arbeit – er war ein berührender Ausdruck der Verbundenheit, der Wertschätzung und des gemeinsamen Weges, den die PG Marxheim-Daiting fast neun Jahre mit ihrem Pfarrer gegangen ist. (AZ)