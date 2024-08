Tolle Aussichten und Fantastisches für Kinder

Urlaubszeit - mit Bahn, Bus, Flugzeug oder Schiff geht es auf in fremde Gefilde. Ein buntes Angebot im Internet oder Reisebüros lockt die Leute in die Ferne. Doch gibt es auch einige, die es sich lieber in der Heimat im Urlaub gut gehen lassen. Aber welche Aktivitäten und Freizeitangebote gibt es für die Daheimgebliebenen in der Region zu entdecken? Unsere Redaktion hat sich in der Innenstadt einmal umgehört.

Wunderbare Aussicht vom Turm des Liebfrauenmünsters in Donauwörth

Christine Schnabel empfiehlt den Ausblick aus dem Liebfrauenmünster in Donauwörth. Foto: Janina Polczer

„Eine wunderbare Aussicht hat man bei schönem Wetter auf die Reichsstraße vom Turm des Liebfrauenmünsters,“ erklärt Christine Schnabel, Mitbesitzerin des „Goldenen Hirsches“. Der Besucher erfahre bei der Führung, meint Schnabel, mehr über den Aufbau und die Geschichte des Liebfrauenmünsters und der Reichsstraße, die sich im Laufe der Zeit sehr verändert habe.

Im „S´kleine Cafe“ im Donauwörth raten die Nördlinger Birgit Scheddin-Böhnle und Claudia Angel zu einem Besuch der Harburg, der mittelalterlichen Burganlage an der B25, auf halber Strecke zwischen Nördlingen und Donauwörth gelegen. „Sehr schön für Kinder ist auch der Märchenweg,“ fügt die Harburgerin Annette Richter noch hinzu. Grimms Märchenfiguren können dabei von Mitte Mai bis Ende Oktober kostenlos besichtigt werden.

Claudia Angel (links) und Birgit Scheddin Böhnle raten zu einem Besuch der Harburg. Foto: Janina Polczer

Viktoria Lodermeier empfiehlt den Audioguide in der Bayerisch-Schwaben Lauschtour App

„Als Kind fand ich den Edelweißweg sehr schön, den ich zusammen mit meiner Familie an einem Tag mit dem Rucksack auf dem Rücken abgelaufen bin“, berichtet Viktoria Lodermeier mit einem Lächeln im Gesicht. Als Startpunkt des Rundweges empfiehlt die Donauwörther Sektion des Deutschen Alpenvereins den Parkplatz „Am Schießplatz“. Der Weg führt durch den Stadtwald, am Segelflugplatz vorbei Richtung Zirgesheim, durch die Ortschaft hindurch und zum Grillplatz des Wichtelesberg. Dort erwartet die Besucher ein sensationeller Ausblick. Dann führt der Weg wieder zurück zum Parkplatz „Am Schießplatz“.

Viktoria Lodermeier hat mit ihrer Familie schon einige Ausflüge rund um Donauwörth unternommen. Foto: Janina Polczer

Und noch einen Tipp hat sie parat: einen digitalen Audioguide mit der Bayerisch-Schwaben Lauschtour App. Diese kann kostenlos für das Smartphone im App-Store heruntergeladen werden.

Bernhard Frank war von dem Vogelschutzgebiet nahe Feldheim begeistert. Foto: Janina Polczer

Etwas weiter weg führt uns Cornelia Stadler aus Tapfheim. Sie empfiehlt die „Sieben Holzkapellen“, die entlang der Radwege im Schwäbischen Donautal im Dillinger und Augsburger Land in einem Umkreis von etwa 153 Kilometer liegen. „Alle sieben Bauwerke wurden von dem Unternehmer Siegfried Denzel erbaut. Jede Kapelle, hat dabei einen vollkommen anderer Stil “, erklärt Stadler.

Für Vogel-Liebhaber: ein Schutzgebiet nahe Feldheim

Von seinem Erlebnis am Stausee Feldheim berichtet Bernhard Frank aus Blindheim begeistert. „Einige Schwäne waren auf dem See“, berichtet er gutgelaunt, „aber es waren auch Reiher und Kormorane zu sehen.“ Der Anblick sei so schön gewesen, dass er dem See mit dem Rad gleich noch einen zweiten Besuch abstatten wolle.