Jakobimarkt lädt in die Blumenstadt Rain ein

Am Sonntag, 28. Juli, findet in Rain der traditionelle Jakobimarkt statt. Los geht´s um 9 Uhr in der Hauptstraße. Die über 60 links- und rechtsseitig aufgebauten Stände bieten allerlei Dinge, die einen Markt ausmachen: Textil- und Lederwaren, Küchengeräte, Kunsthandwerk, Bienenprodukte, Gewürze, Eis, gebrannte Mandeln, Schokofrüchte und vieles mehr. Das Angebot der Fieranten ist vielfältig und lädt schon am Vormittag zu einem Bummel ein.

Von 9 bis 14 Uhr findet erstmals ein Flohmarkt in der Schlossstraße statt. Organisiert wird er von „Die Halle“ aus Rain. Kurzentschlossene Verkäufer können sich unter der Telefonnummer 0151/56426411 noch anmelden. Von 13 bis 18 Uhr haben dann zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt geöffnet und laden mit verschiedenen Sonderaktionen zum Bummeln und Verweilen ein.

Es gibt Rabattaktionen bei Dehner und Netto

Geöffnet haben an diesem Nachmittag unter anderem das Modehaus Britzelmeir, Dehner Blumenpark mit einer Sonderaktion „10 % auf Alles“, Deibl Kreativ, Haushaltswaren Albrecht, Interliving Karmann, Mode Treff Rain mit einem Sommerschlussverkauf, Müller, Netto-Marken-Discount mit einer Sonderaktion „10 % auf Alles“, NKD, Preisbrecher, Quick Schuh, Reisebüro Claudia Detter, Schreinerei Maierhofer, Sonderpreis-Baumarkt Rain und Spielwaren Völk.

Die Hauptstraße und die Schlossstraße sind anlässlich des Jakobimarktes ab dem frühen Morgen ab 5 Uhr für den Verkehr gesperrt, dieser wird um die Innenstadt geleitet. Die Stadt Rain, das Innenstadtmanagement und „Wir aus Rain“ haben weitere Informationen auf ihren Homepages parat: www.rain.de und www.wirausrain.de oder den jeweiligen Social-Media-Kanälen. (AZ)