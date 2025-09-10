Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 14. September: Dort öffnen sich im Donau-Ries-Kreis die Türen

Einmal im Jahr, immer am zweiten Sonntag im September, blickt Deutschland wie durch ein riesiges Fenster in die Vergangenheit: Am Tag des offenen Denkmals gilt es, die Augen zu öffnen für historische Gebäude und ihre Geschichten. Was sonst verschlossen bleibt, öffnet sich – geheime Kellergewölbe, verwitterte Burgen, prachtvolle Villen oder stillgelegte Industrieanlagen. Plötzlich sind Türen aufgestoßen, die sonst verschlossen sind. Und mittendrin: Millionen Menschen, die Geschichte erleben. Auch der Landkreis Donau-Ries ist am kommenden Sonntag, 14. September, wieder mit vertreten.

Koordiniert wird dieser Tag von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD). Doch zum Leben erweckt wird es vor Ort – von Eigentümerinnen und Eigentümern, Vereinen, Initiativen, Ehrenamtlichen und Profis der Denkmalpflege. Sie alle sorgen dafür, dass der Tag des offenen Denkmals jedes Jahr zu einem Fest wird, das längst als größtes Kulturevent Deutschlands gilt. Bis zu 7000 Denkmale in rund 2000 Städten und Gemeinden laden ein. Mit Sonderführungen, Handwerksvorführungen und überraschenden Programmen wird Denkmalpflege hautnah spürbar.

Was macht ein Denkmal wirklich wertvoll?

Die Leonhardkapelle in der Wemdinger Bahnhofstraße. Foto: Judith Strohhofer

Seit 1999 steht der Tag jedes Jahr unter einem neuen Motto. 2025 heißt es: „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?“. Die Frage, die dahintersteht: Was macht ein Denkmal wirklich wertvoll? Sind es seltene Materialien, die Handwerkskunst vergangener Zeiten oder die Geschichten, die sich in alten Mauern festgesetzt haben? Die Antworten sind so vielfältig wie die Denkmale selbst – und sie laden ein, unser Kulturerbe mit frischem Blick zu betrachten.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz sorgt dafür, dass dieses Erlebnis bundesweit sichtbar wird. Mit einem umfassenden Online-Programm auf tag-des-offenen-denkmals.de, einer kostenlosen App, Infomaterialien und Pressearbeit gibt sie allen Beteiligten die Werkzeuge in die Hand, um aus einem Aktionstag ein gemeinsames Kulturereignis zu machen. Kurz gesagt: Der Tag des offenen Denkmals ist mehr als ein Termin im Kalender – er ist ein leidenschaftliches Plädoyer für unser kulturelles Erbe. Ein Tag, an dem Steine sprechen und Geschichte lebendig wird.

Die Werkstatt im Orgelbauermuseum in Oettingen. Foto: Martin Steinmeyer

Drei Denkmale stehen diesmal im Donau-Ries-Kreis offen

Und das gibt es im Landkreis Donau-Ries zu erleben:

Der Kulturzirkel der Stadt Wemding ermöglicht den Besuch der Kapelle St. Leonhard in der Bahnhofstrasse 28 und erklärt, warum einige eiserne Schablonentiere etwas ganz Besonderes sind. Die Kapelle ist von 14-17 Uhr geöffnet. Und da sich alte und museale Dinge oft nicht von selbst erklären, sind ab 14 Uhr Mitglieder des Kulturzirkels vor Ort sein und erzählen in Führungen die Geschichte der Kapelle. So viele Menschen passieren tagtäglich diesen kleinen Ort, ohne ihn wirklich wahrzunehmen. Dabei kann die gut 500 Jahre alte Kapelle vieles über das frühere Leben in Wemding erzählen. Über wechselnde Lebensverhältnisse, Gefahren im Alltag und frühere Strategien der Lebensbewältigung.



Im Mittelpunkt der Veranstaltung wird aber die Präsentation von fünf aus Blech geschnittenen Tieren – vier Rinder und ein Schwein- sein. Diese Tiere wurden 2007 zufällig in der Leonhardkapelle wiederentdeckt. Ein Stück Heimatgeschichte! Frühe Besucher haben auch noch die Möglichkeit, eine Broschüre zu St. Leonhard zu erhalten. Diese wurde 2024 vom Kulturzirkel herausgegeben und ist nur noch in begrenzter Stückzahl vorhanden. – Die Veranstaltung ist kostenlos.

In den historischen Werkstätten der einstigen Orgelbauanstalt G. F. Steinmeyer und Co. in Oettingen entsteht ein Orgelbaumuseum. Steinmeyer gehörte mit rund 2400 Orgelneubauten und der Restaurierung historischer Instrumente zu den bedeutendsten Orgelbaufirmen Europas. Gründung 1847, Orgellieferung in die ganze Welt. Die Orgelbaugeschichte seit 1847 in Oettingen Am Sonntag gibt es um 12 Uhr und um 13.30 Uhr einstündige Führungen durch die historischen Werkstätten mit Erläuterungen zur Familie Steinmeyer.



Außerdem spüren die Besucher der Frage nach: Wie entsteht überhaupt eine Orgel? Anmeldungen unter email@orgelbaumuseum-steinmeyer.de. Das interaktive Programm „Kleine Orgel mit großer Wirkung“ richtet sich dann um 11 Uhr und um 14.30 Uhr an Schüler und Musikfreunde. In 45 Minuten wird gezeigt, wie eine echte Pfeifenorgel im Miniaturfomat aufgebaut und gespielt werden kann.

Die Villa Lippert in Tapfheim (Dillinger Straße 60) ist ein Gebäudeensemble aus Hauptgebäude, Zwischenbau und Kellergebäude und stammt aus den Jahren 1876/77. Der Hauptbau ist ein zweigeschossiger Massivbau mit flachem Walmdach, Ecklisenen und Okuli im Traufgesims. Das Anwesen wurde einst als Sommerkeller der Brauerei Lippert erbaut, ging aber als solcher nie in Betrieb.



Am kommenden Sonntag, 14. September nun gibt es die Möglichkeit, über die Geschichte des Hauses und seine zukünftige Nutzung mehr zu erfahren. Es geht um Besonderheiten des Baudenkmals sowie die laufenden und geplanten Maßnahmen der Generalsanierung. Jeweils 30-,minütige Führungen finden statt um: 10, 11, 12, 13, 14 und 15 Uhr. Anmeldungen per E-Mail an: gustav@dinger-don.de.