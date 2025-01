Plätzleweg in Donauwörth überzeugt mit Schlittschuhbahn

Bereits seit 2017 ist die Schlittschuhbahn fester Programmpunkt der Donauwörther Weihnacht. Im vergangenen Jahr stand sie erstmals am „Weihnachtsplätzle“ an der Freilichtbühne – dem Startpunkt des Donauwörther „Plätzlewegs“. Diese Idee scheint bei den Besucherinnen und Besuchern gut angekommen zu sein: doppelt so viele Menschen trauten sich Vergleich zum Vorjahr dort aufs Kunsteis und drehten ihre Runden. Das gemeinsame Projekt von Stadt und City Initiative Donauwörth (CID) nutzen insbesondere Schulen. Im Dezember 2024 buchten doppelt so viele Lehrkräfte mit ihren Klassen die Fläche.

Die hohe Nachfrage freut Oberbürgermeister Jürgen Sorré sehr: „Die Schlittschuhbahn und insgesamt der ganze ,Plätzleweg‘ durch die Promenade und das Ried waren ein voller Erfolg.“ Er lobte besonders die lebendige und festliche Atmosphäre in der Innenstadt. Auch Christiane Kickum, die Vorsitzende der CID, freute sich über die Beliebtheit der Schlittschuhbahn. Kickum leitet außerdem den Fachbereich Kultur und Stadtmarketing. Sie betont die Wichtigkeit solcher Veranstaltungen: „Eislaufbahnen sind Orte der Begegnung, Gemeinschaft und natürlich ein Magnet für Einheimische und Touristen.“

In diesem Jahr soll das Konzept des Donauwörther Weihnachtsdufts daher noch weiter ausgebaut werden. Die Schlittschuhbahn wird auch im nächsten Winter wieder an der Freilichtbühne angeboten.

City Initiative Donauwörth bittet um Schlittschuhspenden

Da in der vergangenen Weihnachtssaison deutlich mehr Schlittschuhfahrerinnen und -fahrer mit dabei waren, hat sich auch die Anzahl der benötigten Schlittschuhe erhöht. Für die kommende Weihnachtszeit bittet die City Initiative Donauwörth (CID) deshalb um Mithilfe: Wer noch Schlittschuhe habe, diese aber nicht mehr brauche, kann sie der CID zukommen lassen.

Insbesondere Kindergrößen von 27 bis 35 werden benötigt. Doch auch über größere Größen freut sich die CID. Die Schlittschuhe können in der CID-Geschäftsstelle zu den Öffnungszeiten des Rathauses in der Rathausgasse 1, Zimmer 014 -015 abgegeben werden. Für Fragen und weitere Informationen können Sie sich per E-Mail an cid@donauwoerth.de oder telefonisch über +49 906 789-704 an die CID wenden. (AZ)