Glücksgefühle und Dramatik im Sportjahr 2024

Tränen des Glücks und der Enttäuschung, Hochspannung und Dramatik, Ärger und Freude - all das erlebten die Sportlerinnen und Sportler aus der Region im Jahr 2024. Viele von ihnen zeigten in den verschiedensten Disziplinen starke Leistungen und vertraten den Kreis Donau-Ries in herausragender Art und Weise. Dabei errangen sie etliche Titel: auf regionaler Ebene, Bundesebene und international. Und ein Sportler darf sich sogar Weltmeister nennen.

