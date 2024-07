Abschied in den Ruhestand: Schulleiterin Sibylle Lutzkat verlässt die Mangoldschule

Die langjährige Leiterin der Mangoldschule, Sibylle Lutzkat, ist mit einem bewegenden Festakt in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden. Lutzkat hatte die Leitung der Grundschule seit 2007 inne, war aber schon vor dieser Zeit lange in verschiedenen Positionen in der Mangoldschule tätig.

Im Leben von Sibylle Lutzkat kam die Schule mit ihren Schülerinnen und Schülern immer an erster Stelle, so Schulamtsdirektor Michael Stocker in seiner Laudatio. Oberbürgermeister Jürgen Sorré betonte Lutzkats unermüdlichen Einsatz zum Wohl der Kinder und der gesamten Schulfamilie. Sibylle Lutzkat habe einen großen Anteil am hervorragenden Erscheinungsbild der Mangoldschule, so Sorré weiter. Sie hat an der umfangreichen Sanierung der Mangoldschule genauso federführend mitgewirkt wie an der Sanierung des Sportplatzes, der Sanierung des Lehrschwimmbeckens und an zahlreichen weiteren großen Projekten. Sorré dankte ihr im Namen des Stadtrates, aber auch ganz persönlich und wünschte ihr für die Zukunft alles erdenklich Gute.

Bewegender Abschied von Sibylle Lutzkat in der Mangoldschule Donauwörth

Auch die Schul- und Familienreferentin des Donauwörther Stadtrates, Bärbel Stahl, lobte die großen Leistungen von Lutzkat und dankte ihr von Herzen. Die Schülerinnen und Schüler der Mangoldschule verabschiedeten sich von ihrer langjährigen Schulleiterin, sie präsentierten Musikstücke und ein kleines Theaterspiel. Weitere Darbietungen rundeten den liebevoll gestalteten Festakt ab (AZ)