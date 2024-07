Fünf Podestplätze für Athleten der LG Donau-Ries

Ein erfolgreiches Debüt bei den Bayerischen Einzel-Meisterschaften konnte Marie Weinberger auf der blauen Bahn in Erding feiern. Die erst 13-jährige Leichtathletin des VSC Donauwörth erfüllte die Qualifikationsleistungen im Speerwurf und über die 800 Meter für die weibliche Jugend W14 und ging über beide Disziplinen an den Start.

Nachdem Marie bereits im ersten Durchgang beim Speerwurf mit 29,38 Metern ihre persönliche Bestweite einstellen konnte, gelang ihr im Lauf des Wettkampfes eine nochmalige Steigerung: Der 500 Gramm schwere Speer landete bei 32,16 Meter. Mit dieser Topweite sicherte sich Marie den Bronzerang und ihren ersten Podiums-Platz bei Bayerischen Einzelmeisterschaften. Über die 800 Meter zeigte die junge Sportlerin eine tolle Rennleistung und ließ sich durch die Konkurrenz nicht beirren. Mit einer ebenfalls neuen Bestzeit von 2:29,86 Minuten gewann sie ihren Zeitlauf und belegte in der Gesamtwertung den siebten Platz.

In der gleichen Altersklasse qualifizierte sich Jonathan Federle (TSV Rain) für den Hochsprung und die 80 Meter Hürden. Um die Kräfte besser einzuteilen, verzichtete Jonathan bei seinen ersten Bayerischen Meisterschaften auf den Hochsprung und konzentrierte sich in den letzten Trainingseinheiten auf den Hürdenlauf. Das sollte sich auszahlen. So steigerte er sich im Vorlauf um fast eine halbe Sekunde und erreichte somit nach einem technisch sauberen und konzentrierten Lauf in 12,45 Sekunden das Finale. Dort musste er der Anstrengung etwas Tribut zollen. Aber mit der Zeit aus dem Finallauf (12,74 Sekunden) unterbot er erneut seine Qualifikationsleistung und belohnte sich mit dem achten Platz.

Starke Konkurrenz für die Leichtathleten der LG Donau-Ries bei den Aktiven

Im Gegensatz zu den Meisterschaften in den Altersklassen gibt es in der Klasse der Aktiven bei den Frauen und Männern keine Einschränkungen beim Alter, weshalb die Teilnehmerfelder einzig durch die harten Qualifikationsnormen beschränkt sind. Bei teils international erfahrener Konkurrenz aus dem professionellen Bereich, mischten Stefanie Stöckle über 800 Meter der Frauen und Christoph Humburger über 400 Meter bei den Männern mit. Der Donauwörther Humburger erhielt erneut die unbeliebte Außenbahn, weshalb er durch den Kurvenvorsprung den Großteil des Rennens ohne Sicht auf die Konkurrenz bestritt, diese Aufgabe aber gut löste. Auf den letzten 100 Metern konnte er schließlich lange dagegenhalten und wurde mit nur acht Hunderstel Sekunden Rückstand Dritter in seinem Lauf. In der Endabrechnung aller Zeitläufe wurde er schließlich in neuer Bestzeit von 52,18 Sekunden Neunter.

Stefanie Stöckle, die im Winter bei den Bayerischen Hallenmeisterschaften mit glücklicher Fügung und taktischen Geschick Dritte wurde, musste es diesmal mit einem deutlich stärkeren Feld aufnehmen. Zu allem Überfluss kam es unmittelbar vor dem Startschuss zu einem regelrechten Wolkenbruch, weshalb die Läuferinnen das Rennen eher verhalten angingen und Stöckle sich weiter hinten einordnete, um Kräfte zu sparen. 200 Meter vor dem Ziel machten die Führenden schließlich Ernst und zogen einen langen Endspurt an. Stöckle ging den Tempowechsel mit und finishte in neuer Bestzeit von 2:26,99 Minuten schließlich an fünfter Position. Das bedeutete in der Gesamtwertung aller Zeitläufe Position 14. (AZ)

Weitere Ergebnisse:

Teresa Siebachmeyer (W15): 2. Platz 100 Meter (12,53 Sekunden) und 3. Platz 80 Meter Hürden (12,28 Sekunden) Katharina Rupp (wU20): 2. Platz 400 Meter (57,12 Sekunden)