Hinweise und der „richtige Riecher“ führen zu Vermisstem

Ein betagter Mann ist vermutlich am Mittwochnachmittag bei einem Spaziergang im Wald nahe der Parkstadt in eine hilflose Situation geraten. Der 92-Jährige musste über Nacht im Freien ausharren. Im Verlauf einer größeren Suchaktion, an der Kräfte der Polizei, des Roten Kreuzes und der Freiwilligen Feuerwehr beteiligt waren, entdeckten Helfer den Senior. Der kam wohl ziemlich glimpflich davon. Bei den Rettungskräften löste der Erfolg wahre „Glücksgefühle“ aus. So formulierte es Feuerwehr-Einsatzleiter Stefan Steinherr.

Wolfgang Widemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis