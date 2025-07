Neue Kneipp-Anlage im Stadtpark: Rain ist um eine Attraktion reicher

Rains Innenstadt ist ab sofort um eine Attraktion reicher: Im westlichen Bereich des Stadtparks, nahe der Donauwörther Straße, wurde jetzt die neue Kneippanlage feierlich ihrer Bestimmung übergeben. Begleitet auch von den geistlichen Segenswünschen des katholischen Stadtpfarrers Jörg Biercher und des evangelischen Dekans i. R. Gerhard Wolfermann, sollen das Wassertretbecken und das Armbad, die in nur achtwöchiger Bauzeit für einen Betrag von 67.000 Euro entstanden sind, ein Anziehungspunkt für Jung und Alt in der Lechstadt werden.

Bürgermeister Karl Rehm dankte in seiner Ansprache all jenen, die zur zügigen Verwirklichung des Projekts beitrugen: den beteiligten Planern und Handwerksbetrieben, den Mitarbeitern von Stadtverwaltung und Bauhof und auch dem Stadtrat, der das Vorhaben einstimmig befürwortet hatte. Insbesondere hob Rehm den Initiator der Kneippanlage hervor – Edgar Winkler, Beisitzer im Vorstand des bei der Realisierung maßgeblich involvierten Vereins „Freundeskreis Stadtpark Rain“, der die Trägerschaft für die Kneippanlage übernommen hat. „Es steckt viel Herzblut dahinter“, lobte der Bürgermeister und machte deutlich: „Ohne Winkler gäbe es dieses Projekt jetzt nicht!“

Dank an die zahlreichen Spender

In seine Dankesworte schloss Rehm aber auch die vielen Spender ein, die dazu beitrugen, dass die geforderte Eigenfinanzierungsquote von 50 Prozent erreicht wurde. Diese war nämlich Voraussetzung dafür, dass die andere Hälfte der Baukosten durch Zuschüsse aus Mitteln der Städtebauförderung abgedeckt werden konnte. Im Rahmen des Innenstadtbelebungs-Programms kamen 20.000 Euro vom Freistaat Bayern, die Stadt selbst steuerte 14.000 Euro bei.

Eine Hoffnung sprach der Bürgermeister aus: „Die Anlage soll ein Ort der Begegnung, der Erholung und der Gesundheitsförderung werden, aber kein Ziel von Vandalismus!“ Er appellierte deswegen daran, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und dem Kneippbecken Respekt und Wertschätzung entgegenzubringen. Von „riesiger Freude“ sprach Initiator Edgar Winkler – über die große Anzahl der Besucher bei der Eröffnung, aber auch über die Tatsache, dass mit dem Kneippbecken ein lang gehegter Traum wahr geworden sei.

Edgar Winkler freut sich, „etwas Bleibendes zu schaffen“

Als fleißiger Besucher aller Kneippanlagen in der Umgebung sei diese Idee in ihm gereift, so Winkler, „auch wenn es in meiner Familie die Vermutung gibt, das sei nur geschehen, um dem einen oder anderen Sonntagsausflug zu entgehen“. Winkler freute sich, mit seinem Plan überall auf offene Ohren gestoßen zu sein. „In meiner Heimatstadt etwas Bleibendes zu schaffen, war mir eine Herzensangelegenheit!“, so der Bauingenieur. Die neue Kneippanlage, so sein Wunsch, solle die Gesundheit fördern, die Gemeinschaft pflegen und den Stadtpark noch lebenswerter machen.

Dieser, so mutmaßte Freundeskreis-Vorsitzender Adalbert Riehl, erfülle spätestens jetzt alle Voraussetzungen für die fünf Säulen der richtigen Lebensführung nach Sebastian Kneipp: Bewegung, Ordnung, Ernährung, Heilpflanzen und eben Wasser. „Kneipp wäre ein Fan unseres Stadtparks“, so Riehl, der sich bei den zahlreichen privaten und gewerblichen Spendern bedankte und darauf hinwies, dass weitere Spenden nach wie vor gern gesehen seien.

Auf einem Schild wird die Benutzung der neuen Kneipp-Anlage erklärt. Foto: Wolfgang Römer

Auch Riehl dankte den beteiligten Firmen und vor allem Edgar Winkler, der selbst tatkräftig bei der in nur acht Wochen realisierten Baumaßnahme dabei gewesen sei. Gleich im Anschluss an die Eröffnungsfeier nutzten die ersten Besucher, unter ihnen auch Bürgermeister Rehm, die belebende Wirkung des 42 Zentimeter tiefen Wassertretbeckens, dessen Inhalt über eine Zuleitung immer wieder erneuert und auf einer Temperatur von 14 bis 18 Grad gehalten wird.