Die neue Saison in der Residenz Oettingen beginnt

Die Wintermonate neigen sich dem Ende entgegen, das Oettinger Schloss ist auf Hochglanz herausgeputzt und das neue Programm steht fest. Mit anderen Worten: Die Saison kann beginnen. Die Fürst zu Oettingen-Spielberg‘sche Verwaltung eröffnet am Samstag, 8. März, dem Internationalen Frauentag, passend unter dem Motto „Frauenpower im Schloss“. Die Gäste werden um 19 Uhr mit Erfrischungsgetränken begrüßt, die Ärztin und fünffache Mutter Renate Knoch (Gräfensteinberg bei Gunzenhausen), Pfarrfrau, Lektorin und Patientenfürsprecherin berichtet unter dem Titel „Eine Frau steht ihren Mann“ aus ihrem Leben. Beim Rundgang durch die Residenz tauchen die Gäste ein in das Leben der Frauen durch die Jahrhunderte, deren Schaffenskraft, Stellung in Gesellschaft und Familie, sowie Vorlieben. Weitere Termine für Kinder und Erwachsene sind:

- Märchenführungen: „Auf den Spuren der Gebrüder Grimm märchenhaft und entdeckerisch durchs Schloss“. Kinder können die Schlossräume erkunden und das Kamishibai-Erzähltheater liest im Festsaal vor. Am 23. April und 27. August gibt es „Aschenputtel“, am 17. Juni und 6. November „Dornröschen“, am 13. August „Schneewittchen“. Beginn jeweils 14 Uhr.

- Nachts im Schloss: Die Taschenlampenführung für Kinder ist ein abenteuerlicher Rundgang. Am 23. April um 20 Uhr, am 17. Juni um 20.30 Uhr, am 13. August um 21 Uhr, am 27. August um 21 Uhr und am 6. November um 19 Uhr.

- Schlossdetektive: Am 16. Juni und am 28. August wird jeweils um 14 Uhr eine Detektivführung angeboten. Der Schatz des Fürsten wurde gestohlen, eine Kiste mit Juwelen. Aktivführung für Kinder ab acht Jahren.

- Kasperltheater: Nach einer kurzen Führung durch die Residenzräume erwartet das Kasperle die Kinder im Goldenen Salon. „Kasperle und die neugierige Prinzessin“ wird gespielt am 18. Juni und am 5. November. „Kasperle und das Schlossgespenst“ gibt es am 14. August. Beginn jeweils um 14 Uhr.

- Schatzsuche: Im Schloss sind überall geheime Botschaften versteckt und um diese zu finden, muss nach dem Motto „Schau genau und mach dich schlau“ Ausschau gehalten werden. Mithilfe der Lösungen und dem richtigen Zahlencode kann die Schatzkiste schließlich geöffnet werden. Für Kinder ab acht Jahren am: 25. April, 15. August und 7. November, jeweils 14 Uhr.

- Prinz und Prinzessin: Für alle Kinder ab vier Jahren gibt es wieder die beliebte Kinderführung. Wer verkleidet erscheint, erhält freien Eintritt. Termine: 24. April, 12. August und 26. August, jeweils um 14 Uhr.

- Kindertag im Schloss: Am 17. Mai und 18. Oktober gibt es einen Kindertag im Schloss. Um 14.30 Uhr beginnt die Kinderführung und um 16 Uhr ein moderiertes Konzert für Kinder im Festsaal. Das Oettinger Kammerorchester spielt Auszüge aus seinem Abendprogramm.

- Schloss & Schampus Special mit vio.lena: Die Gäste werden im Schlosshof mit Champagner empfangen, bei Einbruch der Dämmerung beginnt die Führung durch die festlich beleuchteten Residenzräume. Höhepunkt ist ein kleines Exklusivkonzert mit der Geigerin Lena Dantonello im Festsaal: Klassik meets Pop. Termin 8. August, 20 Uhr.

- Tracht auf d‘ Nacht: Einen kulinarischen und humorvollen Abend gibt es im Schloss am 9. Oktober, 19 Uhr. Die Besucher werden zu einer zünftigen, bayerischen Brotzeit eingeladen und zum lustig-charmanten Spaziergang mit dem Schloss-Duo durch die Gemäuer.

- Schlossführungen für Erwachsene: Vom 9. März bis 9. November finden an Samstagen, Sonn- und Feiertagen, jeweils um 14 Uhr Führungen statt, in Ferien täglich. Privatführung können jederzeit gebucht werden.

Das Fürstenhaus Oettingen zählt zu den ältesten, heute noch bestehenden Adelsgeschlechtern in Bayern. Um 1141 ist die Familie erstmals urkundlich nachzuweisen. Eigentümer des Schlosses ist Fürst zu Oettingen-Spielberg. Das barocke Residenzschloss wurde von 1679 bis 1687 von Mathias Weiß aus Kassel gebaut. Die prächtigen Stuckaturen fertigte Matthias Schmuzer aus Wessobrunn. Der großartige Deckenstuck im lichtdurchfluteten Festsaal ragt unter den bekannten Beispielen von frühbarockem Stuck in Süddeutschland hervor.

info: Ab sofort können für alle Programmpunkte Tickets reserviert werden unter www.oettingen-spielberg.de/reservierung per E-Mail: reservierung@oettingen-spielberg.de oder Telefon 09082/9694-12.