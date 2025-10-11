Vier Frauen, ein Weg: Wie der Jakobsweg Freundschaft fürs Leben schenkte

Viele Menschen tun es gar nicht, manche pilgern nur ein einziges Mal im Leben auf dem Jakobsweg. Für Gabriele Schmid aus Druisheim allerdings wurde aus ihrer ersten Wanderung auf dieser legendären Strecke mehr: Gleich dreimal machte sie sich alleine auf die Reise - und jedes Mal beschenkte sie der Weg nicht nur mit Eindrücken und Erfahrungen, sondern auch mit besonderen Begegnungen: Freundschaften fürs Leben.

Der spontane Aufbruch zum Jakobsweg

2012. Eigentlich hatte Gabriele Schmid keine lange Planung im Kopf. „Es war eine spontane Entscheidung“, erzählt sie rückblickend. Nach dem Entschluss, den Jakobsweg zu gehen, vergingen gerade einmal zwölf Tage, bis die damals 47-Jährige im Flieger saß. Ihren Weg begann sie im spanischen Pamplona, wo die Pyrenäen auslaufen, und machte sich von dort aus auf den Weg nach Santiago de Compostela. Ein Schutzengel, so berichtet sie, habe sie auf den Weg geschickt und währenddessen stets geleitet.

„Der Jakobsweg gibt dir nicht das, was du willst, sondern das, was du brauchst“, sagt sie. Für Gabriele Schmid bedeutet das, sich treiben zu lassen, 20 bis 23 Kilometer am Tag zu laufen, wenn es nötig wird auch mal den Bus zu nehmen oder den Rucksack vorauszuschicken. Es ging nicht darum, den Weg so schnell wie möglich abzuarbeiten. Den Weg zu sehen, sei das Ziel.

In Santiago de Compostela angekommen, hatte sie ein besonderes Erlebnis. Sie fühlte in der Kathedrale ihren Schutzengel, der zu ihr gesprochen habe: „Du wirst ein Buch schreiben und es wird vor deinem nächsten Abflug fertig sein. Trage es bei deiner nächsten Reise zurück“. Wieder daheim in Deutschland begann die Pilgerin ihre Erlebnisse aufzuzeichnen: die Höhen und Tiefen und die Magie des Pilgerns. Für Gabriele Schmid war klar - das war keine einmalige Reise.

Das Buch im Rucksack

Ein Jahr später, 2013, begann ihre zweite Reise auf dem Jakobsweg. Diesmal startete sie in Burgos. Im Rucksack - ihr erstes eigenes Buch in deutscher und englischer Ausgabe. Diesmal ging sie den gesamten Pilgerweg zu Fuß, um das Buch auf dem Camino nach Santiago de Compostela zurückzutragen, so wie es ihr Schutzengel befohlen hatte. Jeder Kilometer war dabei ein Stück Erfahrung und brachte sie näher ans Ziel.

Wieder war sie täglich 20 bis 23 Kilometer unterwegs, übernachtete in Herbergen, lernte Menschen kennen, die ihre Gedanken teilten, und ließ sich von der Landschaft inspirieren. Zurück in Deutschland entstand ihr zweites Buch über ihre neuen Erlebnisse.

Der große Weg von Saint-Jean-Pied-de-Port

2017 machte sich Gabriele Schmid erneut auf den Weg. Diesmal begann sie ganz am Anfang des klassischen Camino Frances, dem französischen Jakobsweg, in Saint-Jean-Pied-de-Port, am Fuße der Pyrenäen. Die 899 Kilometer legte sie zu Fuß zurück. Ganze acht Wochen war sie unterwegs. Am Ende stand ihr drittes Buch - ein weiterer Versuch, den Zauber dieses Weges in Worte zu fassen.

Doch die vielleicht größte Geschichte, die Gabriele Schmid aus Druisheim vom Jakobsweg mit nach Hause brachte, ist die Freundschaft mit drei Skandinavierinnen: Eva und Eivor aus Finnland und Margit aus Schweden.

Die erste Begegnung fand auf Schmids Pilgerreise 2012 statt. In einer Herberge im spanischen Uterga sahen sich die Frauen beim Abendessen. Da auf Anhieb gegenseitige Sympathie bestand begrüßte man sich freundlich mit „Hola, buenas días!“ Am nächsten Morgen nahm Gabriele Schmid ihren Weg alleine weiter auf. Später traf sie die drei Frauen auf der Königinnenbrücke in Puente La Reina wieder. „Darf ich ein Stück mit euch gehen?“, fragte Schmid die Skandinavierinnen. Aus diesem einen Stück wurden sieben Tage.

Freundschaft fürs Leben

Nach einer Woche mussten Eva und Evior aus Finnland zurück nach Hause. Für Margit aus Schweden und Gabriele Schmid ging es noch drei Tage gemeinsam weiter, bis das Knie von der Pilgerin aus Druisheim streikte und sie für ein Stück den Bus nehmen musste. Die Schwedin Margit lief zu Fuß weiter und so trennten sich die Wege der beiden Frauen - aber die Verbindung blieb bestehen.

Im Dezember 2013 stand das erste große Wiedersehen der vier Freundinnen in Druisheim an. Das nächste Treffen folgte 2014 in Finnland und im Jahr darauf in Schweden. Im Jahr 2018 besuchten die drei Skandinavierinnen Gabriele Schmid. Gemeinsam wanderten sie rund um Druisheim. 2019 feierten sie zusammen Mittsommer in Finnland und besuchten Santa Claus in Lappland. Im September 2025 folgte das dritte Wiedersehen in Druisheim - 13 Jahre nach ihrem ersten Aufeinandertreffen. Auch für 2026 gibt es schon Pläne. Dann geht es nach Finnland.

Mehr als nur ein Weg

Was am Ende bleibt sind tiefe Begegnungen. „Mit 99 Prozent der Menschen, die ich auf dem Jakobsweg kennengelernt habe, habe ich heute noch Kontakt“, erzählt Gabriele Schmid. Besonders die enge Verbindung mit Evior, Eva und Margit bedeutet ihr viel: „Das ist eine Freundschaft fürs Leben“, sagt sie.