70 plus 10 sind zwei ganz besondere Jubiläen

Hermann Wais spielte sieben Jahrzehnte die Orgel, seine Kollegin Judith Mayer musizierte zehn Jahre in Donaumünster-Erlingshofen. Ein Blick auf zwei Werdegänge im Dienste der Kirche.

Zwei musikalische Jubiläen gab es jetzt in der Pfarrei Donaumünster-Erlingshofen zu feiern - eines davon umfasst beachtliche 70 Jahre. So lange nämlich hat Organist Hermann Wais die "Königin der Instrumente" zum Klingen gebracht - und das bei vielen Stationen im Laufe seines Lebens. Zehn Jahre lang war auch Judith Mayer als Organistin tätig, die nun aus beruflichen Gründen aufhören musste.

Nach einem feierlichen Gottesdienst – gestaltet von Judith Mayer (Orgel) und ihrer Schwester Elena (Saxofon) – wurde Hermann Wais für 70 Jahre kirchenmusikalischer Dienste an der Orgel geehrt. Die "Königin der Instrumente" hatte es ihm schon als Kind angetan. Mit 16 Jahren begleitete er auf der Orgel bereits Gottesdienste. Die Grundlagen des Orgelspiels hatte ihm damals Pfarrer Pröller in Episburg vermittelt, ehe er Unterricht bei Ludwig Hornung erhielt, dem früheren Organisten der Basilika in Dillingen.

Hermann Wais verzichtete als Organist sogar auf Urlaub

Ein ganzes Jahrzehnt wirkte er in "Unserer Lieben Frau im Moos" in Kicklingen, danach ab 1963 stolze 60 Jahre in „ Mariä Himmelfahrt“ in Donaumünster und in „St. Vitus“ in Erlingshofen. Aushilfsweise versah er über viele Jahre zusätzlich noch den Orgeldienst in Tapfheim („St. Peter“) sowie in Schwenningen. Und 40 Jahre lang spielte er im Kirchenchor Donaumünster/Erlingshofen bei den wöchentlichen Proben und den Auftritten mit.

Zuverlässig und gewissenhaft begleitete er die Gottesdienste. Für Hochzeiten und Beerdigungen nahm er sich eigens frei. Die musikalische Gestaltung der Liturgie hatte für ihn oberste Priorität: „Alles zur Ehre Gottes.“ Er verzichtete deshalb oft darauf, im Urlaub wegzufahren, sowie auf die Teilnahme an so manchem Chorausflug.

In den letzten zehn Jahren begleitete Hermann Wais – etwas beeinträchtigt durch eine Schulterverletzung – im Team zusammen mit Judith Mayer die Gottesdienste in Donaumünster und Erlingshofen. Er war froh, als damals die junge Gymnasiastin aus Gremheim eine Pfarrei suchte, um ihre Orgelausbildung zu vervollständigen. In Hermann Wais fand sie einen gewissenhaften Mentor mit einer überragenden Kenntnis der Orgelliteratur und des Liedschatzes in Laudate und Gotteslob: Wie er spielte auch sie schon im Alter von 16 Jahren bei kirchlichen Feiern. Längst hat sie die schwierige C-Prüfung für Organisten in der Diözese Augsburg bestanden. Aus beruflichen Gründen muss sie sich nun von „ihren Kirchenorgeln“ verabschieden.

Pfarrer Hagenauer würdigte den Einsatz von beiden ausgehend von den Lesungen und dem Evangelium: 70 Jahre, zehn Jahre Orgelspiel, mit all dem, was dies an Mühe einschließt, ist gelebte Ausdauer im Guten. Beide folgten an ihrem Ort mit ihren Möglichkeiten dem Ruf Gottes, dem Herrn zu dienen. Darüber stehe die Verheißung, dass Gott denen, die ihm nachfolgen, sein Heil sehen lässt. So sage er beiden in diesem Sinne ein von Herzen und aus tiefster Überzeugung kommendes Vergelt’s Gott.

Stellvertretend für den Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Dieter Eisenbarth und den Kirchenpfleger von Donaumünster, Thomas Fackler, würdigte Theo Keller, Kirchenpfleger von Erlingshofen, die Lebensleistung von Hermann Wais. Er machte darauf aufmerksam, dass sich der Jubilar weit über das zu erwartende Maß engagiert habe, freiwillig, zu allen Jahreszeiten, bei allen liturgischen Feiern.

Dankesurkunde von Diözesanbischof Bertram Meier

Hermann Wais wurde nun ausgezeichnet mit der Ehrennadel in Gold des Allgemeinen Cäcilien-Verbandes, dem Verband der Kirchenmusiker. Als Zeichen der Anerkennung seiner Verdienste um die Pfarreien erhielt er einen geschnitzten, Orgel spielenden Engel, der, so der Laudator, ihn beschützen und behüten möge. Theo Keller verlas und übermittelte dem Jubilar auch eine Dankesurkunde des Diözesanbischofs Dr. Bertram Meier.

Josef Kreisel dankte im Namen des Kirchenchores für vier Jahrzehnte gemeinsamen Kirchendienstes, für „treue Zuverlässigkeit und unbedingte Verlässlichkeit“. Er wünschte Gesundheit, Ruhe und Muße, sich an die gemeinsame Zeit zu erinnern. Unter Leitung von Marianne Förg sang der Chor „Zwischen Himmel und Erde“.

Judith Meiers Engagement wurde ebenfalls gewürdigt; sie erhielt zu ihrem Rosenjubiläum – 10 Jahre Orgelspiel und Sologesang – einen Rosenstrauß, bestehend aus zehn Rosen, sowie einen Essensgutschein.

Lang anhaltender Applaus der Gottesdienstbesucher honorierte nochmals die Leistung beider Jubilare. Eine Gratulationskur der Sänger und Weggefährten schloss sich an und erleichterte beiden etwas die Verabschiedung aus dem Amt aus gesundheitlichen beziehungsweise beruflichen Gründen. (AZ)