Neues Fahrzeug einsatzbereit

Mit einem großen Festakt wurde das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF20) für die Freiwillige Feuerwehr Donaumünster/Erlingshofen offiziell in Betrieb genommen. Zahlreiche Ehrengäste der Kreisbrandinspektion, Bürgermeister, Gemeinderäte, alle Feuerwehren der Großgemeinde Tapfheim, viele Ortsvereine und zahlreiche Bürger waren gekommen. Bei strahlendem Sonnenschein führte Pfarrer Karl Hagenauer die würdevolle Fahrzeugweihe durch. Die Vereinigte Musikkapelle Tapfheim umrahmte die Feierlichkeit musikalisch. 1. Kommandant Michael Mengele informierte über die Historie zur Beschaffung und dankte Altbürgermeister Malz und dem damaligen Gemeinderatsgremium sowie den damaligen Kommandanten Eisenbarth und Steinberger für die wegweisende Entscheidung im Jahre 2021. Das neue HLF20 dient als Ersatz für das alte Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25), das über 30 Jahre und nicht mehr auf dem Stand der aktuellen Technik war. Auch hinsichtlich der Aufgaben mit der Ausrückegemeinschaft der Feuerwehr Tapfheim und der notwendigen technischen Hilfeleistung bei schweren Unfällen auf der B16. Nach dem Grußwort von Kreisbrandrat Heinz Mayr betonte 1. Bürgermeister Marcus Späth die Wichtigkeit dieser Beschaffung. Er berichtete über die Kosten in Höhe von rund 644.000 Euro, für die man eine Zuwendung der Regierung von Schwaben in Höhe von 119.000 Euro erhalten habe. Auch die Freiwillige Feuerwehr habe sich an den Beschaffungskosten beteiligt, so dass die Gemeinde Eigenmittel in Höhe von knapp 500.000 Euro aufbringen musste. Bürgermeister Späth richtete großen Dank an die aktiven Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner, für die Bereitschaft, sich auf dem neuen Fahrzeug ausbilden zu lassen. „Ihr seid uneigennützig und zu jeder Tages- und Nachtzeit bereit, Gefahren abzuwenden und Hilfe zu leisten.“ Späth dankte weiter dem Gemeinderat für die Bereitstellung der finanziellen Mittel. Nach den abschließenden Worten vom 1. Vorsitzenden Ulrich Rettenmeier startete ein gelungener Bierzeltabend.

