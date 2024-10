Schwerer Unfall bei Erlingshofen: 24-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Am Samstag hat sich in der Nacht bei Erlingshofen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 24-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde. Gegen 0.20 Uhr fuhr er mit seinem VW Jetta gegen 00.20 Uhr die Ortsverbindungsstraße von Riedlingen kommend in Richtung Erlingshofen. Rund einen Kilometer vor Erlingshofen fuhr der junge Mann, der alleine mit seinem Auto unterwegs war, an der Abzweigung nach links und kam aus bislang noch ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der VW krachte frontal in einen Baum. Der 24-Jährige wurde durch die Kollision in seinem Auto eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden. Ein Rettungswagen brachte ihn nach der Erstversorgung vor Ort mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Universitätsklinikum nach Augsburg. Sein Zustand stabilisierte sich im Laufe der Nacht. In Abstimmung mit der zuständigen Staatanwaltschaft Augsburg wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Das Auto musste mit einem Totalschaden abgeschleppt werden.

Im Einsatz befanden sich neben der Polizei insgesamt 45 Einsatzkräfte der Feuerwehren Tapfheim und Donaumünster. Aufgrund des sehr geringen Verkehrsaufkommens auf der Ortsverbindungsstraße kam es während der Unfallaufnahme zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen. (AZ)