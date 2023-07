Irmgard Miller: "Jeder Landwirt ist wie sein Boden"

Plus Das Erntegespräch über ökologischen Landbau findet auf dem Biohof der Familie Miller statt. Leiterin Irmgard Miller stemmt den Familienbetrieb seit 2006 allein.

Im Hause der Familie Miller in Erlingshofen erstreckt sich ein reich gedeckter Frühstückstisch mit allem, was das Herz begehrt für ein zünftiges Bauernfrühstück: Brot, Semmeln, Brezen, Butter, Aufschnitt, Käse und Schinken, aber auch Kaffee und Säfte dürfen nicht fehlen. Irmgard Miller hat für ihre Gäste ordentlich aufgetischt.

Darin ist die 53-Jährige geübt. "Das Bewirten und Kochen ist meine Welt. Ich habe jahrelang Kochvorträge gehalten und war auch bei der Landfrauenküche im Fernsehen", erzählt die gebürtige Munzingerin. Seit 2006 muss sie die Führung des Betriebs und die Versorgung von zwei Kindern unter einen Hut bekommen.