Projekt "City River" gefeiert: Jetzt ist die Donau erst richtig ein Teil von Donauwörth

Er wurde zwar nicht zitiert – doch an Willy Brandts berühmten Satz: „Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört“ hätte anlässlich der Eröffnungsfeier des City River-Projekts rund um den Alten Donauhafen mit vollkommener Berechtigung erinnert werden können. Das zweitägige Fest, das von der Stadt Donauwörth veranstaltet wurde, markierte nämlich nicht weniger als den Beginn einer neuen Ära: Der Fluss, dessen Bedeutung für die Stadt sich nicht zuletzt dadurch manifestiert, dass er prägender Bestandteil ihres Namens ist, fließt nicht mehr einfach an ihr vorbei – er ist zu einem lebendigen Ort geworden, den zu besuchen, an dem zu verweilen es sich für Einheimische genauso wie für Besucher lohnt.

Dass es dazu gekommen ist, dass an diesem Samstag und Sonntag Tausende von Besuchern aus Nah und Fern am Donauhafen und der Donaupromenade auf und ab flanierten, sich an den Imbissständen, die von rührigen örtlichen Gastronomen, aber auch von der Freiwilligen Feuerwehr und der Stiftung St. Johannes betrieben werden, verköstigen ließen und sich an den bunten Programmpunkte in und auf dem Wasser erfreuten – das alles war noch vor 15 Jahren eine nur schwer vorstellbare Utopie.

Im frühen 20. Jahrhundert endete die Donauschifffahrt hier

Jahrzehntelang war der Uferbereich entlang der Kapellstraße und Zirgesheimer Straße mehr oder weniger sich selbst überlassen worden – und die alten, im frühen 20. Jahrhundert aufgegebenen Hafenanlagen, einst Endpunkt der Donau-Dampfschifffahrt, wurden langsam, aber sicher vom Schlick diverser Hochwässer zugedeckt, Büsche und Unkraut wucherten ungeregelt. Die Wende kam 2012: Zusammen mit 17 Mitstreitern gründete Jakob Burgmair die Bürgerinitiative „Donaupromenade“.

Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré (im Sakko mit brauner Brusttasche) zusammen mit offiziellen Vertretern bei der Eröffnungsfeier. Foto: Wolfgang Römer

In 14.000 Arbeitsstunden legte das engagierte Team mit einfachem Gerät Ufermauern wieder frei, schlug Schneisen durch das Gras, bepflanzte Beete oder stellte Ruhebänke auf – und brachte damit einen Stein ins Rollen. „2016“, erinnert sich Burgmair, „gab es eine Tagung der LEW Wasserkraft in Leipheim, zu der wir eingeladen worden sind.“ Dort entstand der Kontakt zu Ralf Klocke – der LEW-Assetmanager war sofort begeistert von den Aktivitäten der BI, diese sorgte für die Verbindung zur Stadt, und schließlich wurde daraus 2019 das Projekt „CityRiver“ – mit Klocke als „Seele des Projekts“, wie Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré anmerkte.

Die Stabilisierung der Flosssohle war Pflichtprogramm

Dass es als Modellbeispiel für gelungene Synergieeffekte dienen kann, darauf wiesen in ihren Ansprachen zu Beginn des Einweihungsfests sowohl Sorré als auch Martin Glink, der Geschäftsführer der LEW Wasserkraft, hin. Als „Pflichtprogramm“ bezeichnete der OB die Stabilisierung der Flusssohle: Immer tiefer hatte sich die Donau in ihr Bett eingegraben, es drohten nachrutschende Ufer und ein Sohldurchschlag. Nicht weniger als 15.000 Tonnen Wasserbausteine wurden dafür im Fluss „versenkt“, dazu noch 200 Tonnen Uferbausteine, 4.000 Tonnen Schotter und 1.500 Tonnen Kies, verdeutlichte das Stadtoberhaupt die Dimensionen der Sanierung.

Das vom EU-Programm LIFE mit fast 1,5 Millionen Euro geförderte Modellprojekt bot aber zudem die Chance, die Stadt wesentlich stärker an den Fluss anzubinden, als das durch den 2017 fertig sanierten Alten Donauhafen schon geschehen war.

Vier Bereiche umgestaltet: Dort wurde aus Vision Wirklichkeit

In vier Modulen wurde aus der Vision bis 2025 Wirklichkeit: Die „Wildnis“ am südlichen Donauufer wurde umgestaltet, der Donauspitz am Wörnitzufer begehbar gemacht, der Uferweg entlang der Wörnitz versteint und das Ufer am Alten Donauhafen mit Treppenanlagen, einem Pflegeweg, Kiesflächen und nicht zuletzt einer Anlegestelle zu einem neuen Anziehungspunkt Donauwörths entwickelt.

Und die wurde gleich von einem weithin bekannten „Wasserfahrzeug“ genutzt: Die von den „Ulmer Donaufreunden“ gekonnt gesteuerte Ulmer Schachtel mit OB Sorré als prominentem Passagier machte am Samstagvormittag für einen Tag in Donauwörth fest – mit an Bord ein ganz besonderes Geschenk für die Stadt: den Nachdruck eines farbigen Plans der Schlacht am Schellenberg 1704, der die damalige städtebauliche Situation Donauwörths sehr detailliert darstellt und hier bislang unbekannt war, worauf Andreas Huber, der Vorsitzende der Ulmer Donaufreunde, und Historiker Henning Petershagen bei der Übergabe an Jürgen Sorré hinwiesen.

Foto: Wolfgang Römer

Ein sportliches Programm auf der Donau

Nachdem Dekan Robert Neuner dem Projekt den kirchlichen Segen erteilt hatte, eroberten die zahlreichen Besucher in Windeseile das Areal, ließen sich von der Wasserwacht das wendige, 7.000 Euro teure und durch Spenden und Zuschüsse ermöglichte ferngesteuerte Wasserrettungsgerät Dolphin 3 vorführen, bestaunten die auf Anker liegende Ulmer Schachtel und feuerten die Kanuten, Stand-Up-Paddler und Ruderer an, die ihr sportliches Können auf der Donau unter Beweis stellten. Dazu konnte man sich von der Musikkapelle Wörnitzstein und der Stadtkapelle Donauwörth, dem Walking Act Jutta Pollak und der Band Chakulou musikalisch unterhalten lassen und am Samstagabend das mitreißende Feuerwerk verfolgen.

Die Besucher des Festes äußerten sich durch die Bank positiv. „Wirklich toll gemacht! Das ist für Donauwörth sehr bereichernd“, findet ein Ehepaar aus dem österreichischen Montafon, das früher hier wohnte und an diesem Wochenende zufällig wieder in der Stadt war. „Der Aufwand, die ganze Mühe hat sich gelohnt“, meint Martin Heinrich (Winnenden). „Ich habe zuhause noch ein Foto mit dem zugewachsenen Donauspitz und freue mich, wie schön es geworden ist“, urteilt Margitta Kühnemann (Rot a. d. Rot). Und auch die Einheimische Petra Rehberger, die von ihrer Wohnung auf die Donau sehen kann, ist voll des Lobes: „Ich werde mich mit Sicherheit öfter hierhersetzen. Hier kann man verweilen!“ …und sich vielleicht auch Gedanken über den Lauf des Flusses und die vielen an ihm lebenden Menschen machen, zu der die Comic-Ausstellung „Menschen am Fluss“ von Christian Schmiedbauer animiert – ein Fluss, der Menschen stets zusammengeführt hat, „und das wünschen wir uns so sehr für unsere Tage“, wie es Dekan Neuner in seinen Segenswünschen sagte.