Mehrzweckhalle in Fünfstetten hat jetzt neue Fenster

Seit über drei Monaten läuft die Sanierung der Mehrzweckhalle in Fünfstetten. Der erste Bauabschnitt ist jetzt weitgehend abgeschlossen. Damit ist die Halle auch wieder in Betrieb.

Die größte Maßnahme an dem Bauwerk war der Austausch aller Fenster. Die Arbeiten zogen sich von September bis Ende Oktober hin und dauerten länger als ursprünglich geplant. Seit dem 1. November ist die von Vereinen und Schule genutzte Halle nach Auskunft von Bürgermeister Josef Bickelbacher wieder freigegeben.

Aktuell laufen noch mehrere Nebengewerke: Trockenbau-, Fliesen- und Schlosserarbeiten. Der Zugang erfolgt deshalb über einen Nebeneingang. Die Kosten für den ersten Abschnitt belaufen sich auf über 600.000 Euro, wobei die Kommune einen hohen staatlichen Zuschuss erhält.

Weil - wie berichtet - an dem Gebäude auch Feuchtigkeitsschäden an Dachstuhl und Fassade zum Vorschein kamen, sind an der Mehrzweckhalle weitere Maßnahmen notwendig. Diese werden laut Bickelbacher wohl 2025 und 2026 erfolgen und müssen noch ausgeschrieben werden. Erste vorsichtige Kostenschätzungen liegen bei circa 700.000 Euro. Konkret gehe es um das Dach, die Fassade und die Heizung. Der Gemeinderat beschloss zuletzt, die Planungsleistungen für eine neue Heizung auszuschreiben.