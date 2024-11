Streit eskaliert in Großsorheim: Polizei schreitet ein

In einer Firma in Großsorheim ist es am Mittwochnachmittag zu einer gewaltvollen Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen. Laut Polizei betrat ein 58-jähriger Mann unerlaubt das Büro in der Langgasse, woraufhin sich die Anwesenden im Alter von 54 bis 59 gegenseitig mit Schlägen und dem Tod drohten. Es kam zu einem Handgemenge, bei dem der ungebetene Besucher den 54-jährigen Mann schubste. Dieser prallte mit der Hüfte gegen einen Gegenstand und verletzte sich dabei. Die Lage konnte erst durch das Eingreifen mehrerer Polizeistreifen beruhigt werden. Gegen alle Beteiligten wurden strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet. (AZ)

