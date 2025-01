Etting: Schützenkönige für 2025 gekürt

Icon Vergrößern von Links: Julian Fastner, Manuela Reeg, Magdalena Steidle Foto: Gerhard Aschenmeier Icon Schließen Schließen von Links: Julian Fastner, Manuela Reeg, Magdalena Steidle Foto: Gerhard Aschenmeier

Etting – Beim Schützenverein in Etting fand das traditionelle Schießen zur Ermittlung der Schützenkönige für das Jahr 2025 statt. Wie in den vergangenen Jahren galt auch dieses Mal: Ein Schuss, ein Treffer. Die Krönung der Sieger erfolgte am 5. Januar 2025 im Rahmen der Generalversammlung des Vereins. Dabei sicherte sich Manuela Reeg den Titel der Schützenkönigin der Erwachsenen. Sie setzte sich souverän vor Magdalena Steidle und Julian Fastner durch. Im Jugendbereich ging der Titel an Paul Sandmeir, der die Konkurrenz hinter sich ließ. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Lena Braun und Anna Haberle. Besonders erfreulich: Auch die jüngsten Schützen hatten die Möglichkeit, sich mit dem Lichtgewehr zu messen. Hier konnte Lukas Schlosser den ersten Platz erzielen. Matthias Zinsmeister landete auf dem zweiten Platz. Beide durften sich über einen Pokal als Auszeichnung freuen. Der Schützenverein in Etting blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück und freut sich auf ein ereignisreiches 2025 mit vielen spannenden Wettkämpfen und einer engagierten Schützengemeinschaft.