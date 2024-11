Abschleppunternehmen muss Auto aus Straßengraben ziehen

Ein 62-jähriger Autofahrer kam am Donnerstagmorgen von der Fahrbahn ab und steckte im Straßengraben fest. Der Mann war laut Polizei auf der B16 vom Helikopterkreisel in Donauwörth in Richtung Tapfheim unterwegs, als er aus Unachtsamkeit auf dem Beschleunigungsstreifen die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Sein Auto rutsche in den Straßengraben. Weil er aus eigenem Antrieb nicht mehr aus dem Graben kam, musste ein Abschleppunternehmen das Auto schließlich bergen. (AZ)

