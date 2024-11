Fahrer von Auto und von E-Tretroller unter Alkohol

Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth hat am Montagabend in der Region zwei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer erwischt - einen im Harburger Stadtteil Mauren und einen in Donauwörth.

Um 19.24 Uhr stellten die Gesetzeshüter bei einem 48-Jährigen, der in der Reinbergstraße mit dem Auto unterwegs war, per Alkotest knapp 0,6 Promille fest. Die Beamten beschlagnahmten vorläufig den Fahrzeugschlüssel. Um 22.46 Uhr fiel den Polizisten auf der Berger Allee in Donauwörth ein 31-Jähriger auf einem Elektro-Tretroller (E-Scooter) auf. Die Alkohol-Kontrolle brachte einen Wert von 0,7 Promille. Auch in diesem Fall war die Fahrt beendet.

Die Konsequenzen für die beiden Männer: Sie mussten noch gerichtsverwertbare Alkoholtests auf der Dienststelle in Donauwörth machen und erhielten jeweils eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit. (AZ)