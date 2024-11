Fahrer von Transporter stirbt nach Unfall in Klinik

Nach einem Unfall in Asbach-Bäumenheim ist am Sonntag der Fahrer eines Kleintransporters gestorben. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte der 66-Jährige gegen 14 Uhr von der Straße An der Königsmühle auf die Mertinger Straße einbiegen. An der Einmündung fuhr der Mann jedoch aus bislang unbekannten Gründen geradeaus weiter und der Transporter prallte frontal gegen eine Leitplanke. Der 66-Jährige erlitt Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung ins Klinikum Augsburg, wo er im Laufe des Nachmittags starb.

Möglicherweise löste der Polizei zufolge ein gesundheitliches Problem, das der in Donauwörth wohnhafte Mann hatte, die Karambolage aus. Bei der Unfallaufnahme unterstützte die Freiwillige Feuerwehr Asbach-Bäumenheim die Polizei. Am Transporter sowie an der Leitplanke entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Die Mertinger Straße musste während der Unfallaufnahme für rund zweieinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. (AZ)