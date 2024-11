Unfallverursacher macht sich aus dem Staub

Am Donnerstag parkte eine 31-jährige Autofahrerin zwischen 10.15 und 10.30 Uhr ihren Wagen in der Harburger Grasstraße auf Höhe der Hausnummer 1 an den dortigen Parkplätzen. Als sie nach ihren Erledigungen wieder zurück kam, musste sie feststellen, dass in der Zwischenzeit ein Unbekannter das Fahrzeug beschädigt hatte. Nach Angaben der Polizei hat sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Donauwörth leitete daher ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Zeugen werden gebeten sich auf der Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/70667-0 zu melden. (AZ)

