Fehler in Meldung sorgt für Blaualgen-Alarm in Baggersee

Seit Beginn der Sommerferien ist dieser Satz immer wieder zu hören: „Im Riedlinger Baggersee sind Blaualgen.“ Das Landratsamt warne davor, in dem See zu baden. Manuel Brandt, Leiter der Wasserwacht-Ortsgruppe Donauwörth, reagiert spürbar genervt, als ihn unsere Redaktion auf das Thema anspricht. Da hätten schon einige gefragt, doch da sei gar nichts dran. Das Wasser sei so klar wie schon seit Jahren nicht mehr, so Brandt. Das habe er als Taucher selbst festgestellt. Doch wie kommt das Gerücht, dass eines der größten und beliebtesten Badegewässer im Landkreis Donau-Ries mit den Algen belastet sei, überhaupt in Umlauf? Simon Kapfer, Pressesprecher des Landratsamts, kennt die Antwort. Die ist nicht gerade alltäglich.

