Als das Auto noch Luxus war: Diese Tankstelle ist eine der ältesten in Deutschland

Die Kundschaft war noch rar, doch es war absehbar, dass sich die Zeiten wandeln und die Gesellschaft mobiler wird. Im Oktober 1924 installierte Simon Leinfelder, der in Wemding eine Schlosserei und Schmiede betrieb, an einem Gebäude in der Altstadt eine Zapfsäule für Benzin. 100 Jahre später betreibt die Familie Leinfelder noch immer eine Tankstelle, hat zwar schon zweimal den Standort, aber noch nie den Lieferanten gewechselt. Damit dürfte sie eine der ältesten in Deutschland sein.

Wolfgang Widemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tankstelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wemding Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis