Unbekannte werfen Farbbeutel an Haus

Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagvormittag einen mit schwarzer Farbe gefüllten Beutel auf die Fassade eines Einfamilienhauses in der Geschwister-Scholl-Straße in Wemding geworfen. Durch die großflächige Verunreinigung entstand laut Polizei ein Sachschaden von mindestens 3000 Euro. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

