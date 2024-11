Faschingsgesellschaft Gailachia Monheim startet in die neue Saison

Es ist wieder soweit, die Faschingssaison startet. Landauf landab werfen sich Närrinnen und Narren in ihre Kostüme, um die fünfte Jahreszeit zu begehen. Auch in Monheim ist man für das wilde Treiben mehr als gerüstet. Das bewies die Faschingsgesellschaft Gailachia bei der offiziellen Faschingseröffnung in der Stadthalle.

Im gut besuchten Foyer der Halle wurden zunächst das amtierende Präsidium sowie alle Garden vorgestellt. Darunter unter anderem die jüngsten Tänzerinnen der Tanzmäuse, die dieses Jahr zum ersten Mal ihre fleißig einstudierte Choreografie auf der Bühne zeigen werden.

Die Gailachia Monheim hat neue Prinzenpaare

Als erster Höhepunkt des Abends wurde das Motto der Saison 2024/2025 verkündet: Moheio außer Rand und Band - die Gailachia entführt ins Märchenland! Die passenden Prinzessinnen und Prinzen dürfen bei diesem Motto natürlich nicht fehlen. Nachdem die Regenten der alten Saison verabschiedet wurden, erwartete das Publikum mit Spannung, wer diesmal das Zepter schwingen wird.

Im Märchenwald fanden sich sodann Luna I. (Liese) und Fabian I. (Mayr). Als Cinderella und ihr Traumprinz werden sie Moheio in ihren Bann ziehen. Auch ein neuer Hofstaat konnte herbeigezaubert werden. Froschkönig Fabian I. (Kowalzik) und Märchenprinzessin Mara I. (Roßkopf) regieren nun über die Narren. Unterstützt werden sie dabei von Hofmarschall Benni (Färber) und Mundschenk Bianca (Roßkopf).

Kinderfasching bildet in Monheim den Saisonabschluss

In den kommenden Monaten stehen in der Stadthalle Monheim viele Termine an, bei denen sich Besucherinnen und Besucher auf die Reise ins Märchenland machen können. Zunächst steht am 11. Januar der Prinzenball an, bevor am 19. Januar beim Kinder- und Jugendgardetreffen der Faschingsnachwuchs im Vordergrund steht. Am 25. Januar sind dann bei der Ladies Night die Damen im Fokus des Geschehens. Die Prunksitzung findet im kommenden Jahr am 8. und 9. Februar statt. Am 25. Februar steigt der Lumpige Donnerstag. Den Abschluss machen die Kleinsten: Der Kinderfasching ist bei allen Monheimer Faschingsfreunden fest am 4. März eingeplant.

Mehr Infos können bald dem Terminplakat sowie den Social Media Kanälen des Vereins entnommen werden. Bei der Gailachia ist man bereits Feuer und Flamme für die Shows mit allen Aktiven. Dann dürfte es auch nicht nur einmal ein dreifaches Moheio - Helau! zu hören geben. (AZ)