Hangover-Party in Mertingen: Ein Fest für Tausende

Von allen Richtungen strömen die Besucherinnen und Besucher zur alljährlichen Hangover Party im Mertinger Gewerbegebiet. Die Landjugend Mertingen hat hier in der letzten Woche viele Stunden Zeit und Mühe in den Aufbau gesteckt und ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Während sich die Gäste am Freitag über Musik aus den 80ern, 90ern und 2000ern von DJ Diabolo freuen können, legen am Samstag gleich fünf verschiedene DJs auf.

