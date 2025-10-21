50 Jahre Mesnergemeinschaft

Die Mesnerinnen und Mesner des Dekanates Donauwörth trafen sich kürzlich zu ihrer Jahreshauptversammlung in Feldheim (Pfarrgemeinde Rain). Passend zum Rosenkranzmonat wurde in der Pfarrkirche St. Georg das Treffen mit einer Andacht zur ,,Rosenkranzkönigin" eröffnet, der Präses Pater Andreas Fritsch vorstand. Im Anschluss gab Cölestin Neubauer als ortsansässigen Mesner Einblick in die Geschichte und Schätze der Pfarrkirche St. Georg. Nach der Kirchenführung trafen sich alle im Pfarrheim zur Versammlung. Dekantsleiterin Christine Rotzer begrüßte die 40 Mesner und Mesnerinnen, Pater Andreas und Birgit Haas als Verbindungsperson herzlich. Nach Kaffee und Kuchen folgte der Tätigkeitsbericht über das vergangene Jahr und der Hinweis auf kommende Termine, z. B. der Diözesantag in Mindelheim und den Mesnertag im März 2026 in Maihingen. In diesem Jahr konnten die Mesnerinnen und Mesner im Dekanat Donauwörth das 50-jährige Jubiläum ihrer Mensergemeinschaft feiern. Aus diesem Anlass unternahm man im Juli einen Jubiläumsausflug nach Altötting. Mit einem Rückblick auf die vergangene Jahre wurde festgestellt, dass vor 50 Jahren etwas entstand, was heute weiterhin wichtig ist: der regelmäßige Austausch und die Geselligkeit. Zum Abschluss überreichte die Dekanatsleiterin noch einen süßen Jubiläumsgruß in Form von Pralinen. So konnten alle am Ende des Nachmittags, nach regem Austausch und gemütlichem Beisammensein, gestärkt den Heimweg antreten. Mit dem gemeinsamen Mesnergebet endete die Feier.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!