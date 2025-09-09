Ferienprogramm 2025 der PSG Woerthens Reiter

Im Rahmen des Ferienprogramms der PSG Wörthens Reiter, für die Gemeinde Genderkingen, konnten die Kinder Einblicke in den Stall Alltag von Pferden, Ponys und Reitern bekommen. Auf dem Programm stand Pferdepflege und Versorgung, Wissenswertes rund um das Leben der Vierbeiner bei uns und natürlich auch Reiten als Highlight. Die Jugend unserer Reitschule sowie die Turniergruppe haben die kleinen Gäste rundum umsorgt und begleitet. Weitere Infos: Reitschule Wörthen und Instagram woerthensreiter

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!