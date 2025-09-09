Icon Menü
Feldheim: Ferienprogramm 2025 der PSG Woerthens Reiter

Feldheim

Ferienprogramm 2025 der PSG Woerthens Reiter

Die PSG Woerthens Reiter gestaltete das Ferienprogramm 2025 für die Gemeinde Genderkingen
Von Carmen Sailer für PSG Woerthens Reiter der Reitschule Wörthen
    • |
    • |
    • |
    Abschluß Gruppenbild
    Abschluß Gruppenbild Foto: Carmen Sailer

    Im Rahmen des Ferienprogramms der PSG Wörthens Reiter, für die Gemeinde Genderkingen, konnten die Kinder Einblicke in den Stall Alltag von Pferden, Ponys und Reitern bekommen. Auf dem Programm stand Pferdepflege und Versorgung, Wissenswertes rund um das Leben der Vierbeiner bei uns und natürlich auch Reiten als Highlight. Die Jugend unserer Reitschule sowie die Turniergruppe haben die kleinen Gäste rundum umsorgt und begleitet. Weitere Infos: Reitschule Wörthen und Instagram woerthensreiter

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

