Wohnwagen-Diebstähle bei Fendt Caravan: „Das war auf Bestellung“

Wohnwagen von Fendt Caravan haben einen guten Ruf. Sie gelten als hochwertig, entsprechend sind auch die Preise. Mehr als 50.000 Euro kostet derzeit ein Spitzenmodell. Die Kundschaft kommt aus vielen Ländern Europas. Auf dem Werksgelände an der B2 bei Mertingen/Bäumenheim hat der Betrieb nach Auskunft des technischen Geschäftsführers Andreas Dirr bis zu 1300 Wohnwagen stehen, die darauf warten, ausgeliefert zu werden. Doch immer wieder verschwanden in den vergangenen Jahren und auch in diesem Sommer einzelne Caravans. Diebstahl „ab Werk“, könnte man sagen. Dies ist nun - wie gemeldet - erneut geschehen: Eine Bande stahl am 7. Juli gleich zwei Wohnwagen. Wie unverfroren die Täter dabei vorgingen, wird aus den Details offensichtlich, die Dirr unserer Redaktion schildert.

